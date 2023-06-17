Параллельный импорт телефонов Samsung и LG могут запретить в России

По его словам, подобный запрет целесообразен, так как у смартфонов Samsung и LG есть китайские аналоги. При этом министр подчеркнул, что запрет iPhone не обсуждается.

Минцифры и Минпромторг также обсуждают идею запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных (СХД) из недружественных стран, имеющих конкурентные российские аналоги.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, что россияне сегодня активно перераспределяют свои финансы, поэтому они стали меньше баловать себя покупкой новой техники, передает «Радиоточка НСН».

