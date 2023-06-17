Параллельный импорт телефонов Samsung и LG могут запретить в России
В России могут запретить параллельный импорт мобильных телефонов Samsung и LG, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ.
По его словам, подобный запрет целесообразен, так как у смартфонов Samsung и LG есть китайские аналоги. При этом министр подчеркнул, что запрет iPhone не обсуждается.
Минцифры и Минпромторг также обсуждают идею запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных (СХД) из недружественных стран, имеющих конкурентные российские аналоги.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, что россияне сегодня активно перераспределяют свои финансы, поэтому они стали меньше баловать себя покупкой новой техники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru