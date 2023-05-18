«ЮТэйр» заявила о риске потери трети вертолетного парка из-за санкций

Глава «ЮТэйр» Андрей Мартиросов допустил остановку 30% своего парка компании, если она не сможет решить проблемы с запчастями. Его слова приводит РИА Новости.

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При этом он отметил, что ситуация с авиапарком у других компаний «не лучше». По его словам, основной дефицит приходится на двигатели.

На сегодняшний день компания использует более 320 вертолетов разных типов - преимущественно семейства «Миль» и Airbus Helicopters.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал нормой использование запчастей с истекшим сроком эксплуатации.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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