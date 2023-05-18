«ЮТэйр» заявила о риске потери трети вертолетного парка из-за санкций

При этом он отметил, что ситуация с авиапарком у других компаний «не лучше». По его словам, основной дефицит приходится на двигатели.

На сегодняшний день компания использует более 320 вертолетов разных типов - преимущественно семейства «Миль» и Airbus Helicopters.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал нормой использование запчастей с истекшим сроком эксплуатации.

