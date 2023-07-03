«Устали от манипуляций»: Страны БРИКС могут создать новую торговую валюту за год

«Юридически это создается очень быстро, но масса формальностей, потому что речь идет о разных странах. В каждой стране есть свои бюрократические правила. Но в течение года можно было бы это создать, наполнить структуру золотом и выпустить под это золотое обеспечение какую-то валюту. Реализуется ли это на практике, это большой вопрос», - отметил Шевченко.

Собеседник НСН подчеркнул, что в БРИКС устали от манипуляций США, которые используют доллар как инструмент давления.

«При этом ситуация февраля прошлого года наглядно показывает, что доллар становится токсичной валютой с той точки зрения, что США используют доллар в качестве санкционного давления. Страны, которые хотят проводить независимую политику, думают о том, чем бы этот доллар заменить. Пытаться заменить доллар на любую другую валюту, включая фунт, франк, евро, юань, это значит перейти от зависимости от одной страны к зависимости от другой страны. Золото является более оптимальным активом, потому что оно не принадлежит никому, золотом сложнее манипулировать», - рассказал он.

Для России расширение БРИКС выгодно в первую очередь в экономическом плане, особенно в свете антироссийских санкций. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев. При этом он считает, что процесс создания единой валюты внутри БРИКС будет «очень долгим».

