«Укрепят свою валюту»: Зачем Египет стремится вступить в БРИКС

Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщило агентство ТАСС. По его словам, Египет очень интересует перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. По словам Лукина, желание стать членами БРИКС, помимо Египта, изъявили еще несколько государств. Колташов отметил, что Египет хотел бы изъять у доллара преимущества универсальной работы.



«Для Египта интерес представляет создание центра расчетов в национальных валютах. Так сейчас делают Бразилия и Китай. Египет хотел бы, чтобы внешняя торговля поддерживала его национальную валюту. Чтобы производимые Египтом товары покупали в их национальной валюте, тем самым укрепляя её. У них сейчас не все здорово со своей валютой. Они хотели бы, чтобы все было лучше. Хотели бы изъять у доллара все преимущества, которые сами дают ему своими мерами прежнего порядка, когда торговля осуществлялась в западных валютах», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, новая валюта может уничтожить доллар.

«В БРИКС этот вопрос обсуждается давно. Он может там и утонуть. Видно, что Индия не очень хочет подобного. По этой логике нужно просто форсировать переговоры в БРИКС и сделать, чтобы такая валюта было создана. Может, не всеми членами БРИКС, но хоть какими-то участниками клуба. Суть этой валюты понятна. Она должна быть не просто заменой доллара, а стать лучшего него. У нее должны быть некоторые пределы эмиссии. Оптимально тут, конечно, привязать ее к золоту. Американцы боятся такой валюты. Они понимают, что она может убить доллар. Египет, конечно, был бы не против, если бы произошел вот такой приток средств из ниоткуда для развития его инфраструктуры, промышленности и так далее», - заключил Колташов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил разрешения приехать к главе ЮАР Сирилу Рамафосе на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

