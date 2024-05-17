«Успеть купить»: Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили
Антон Шапарин в эфире НСН заявил, что спрос на подержанные автомобили не снижается, так как россияне готовятся к новому подорожанию.
Цены на вторичном рынке автомобилей выросли на 10-30% и продолжат увеличиваться из-за повышения утилизационного сбора, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.
Рынок автомобилей с пробегом приблизился к результату прошлого года. По итогам четырех месяцев перепродано 1,7 млн автомобилей, что пока на 0,8% меньше, чем годом ранее, а в апреле продажи стали рекордными в этом году. Так, продажи легковых автомобилей с пробегом в апреле выросли на 2,8% год к году, до 509,5 тысячи штук, подсчитал «Автостат».
«Рост продаж подержанных автомобилей – это простой ответ на ситуацию, когда средний россиянин не может купить новый автомобиль, потому что он слишком дорогой. К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания. Поэтому такие скачки мы и наблюдаем. Ситуация довольно сложная, так как люди еще не понимают, что будет с валютным курсом. А цена на автомобили напрямую зависит от курса валют. Люди видят колебания доллара, евро. Евро в апреле улетал за 100 рублей, люди же это видят. Нужно учитывать, что у нас большой отложенный спрос еще», - объяснил он.
Также Шапарин назвал самые популярные автомобили на вторичном рынке. Сегодня это Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio.
«Самая популярная среди таких машин – Lada, потому что это основной парк. В целом это автомобили с 2012 года выпуска преимущественно, потому что тогда у нас была статистически самая большая продажа автомобилей. Hyundai Solaris, Kia Rio и все другое, что продавалось тогда большими тиражами, продается большими тиражами и на вторичном рынке. Цены на вторичном рынке растут на 10-30% в зависимости от модели и ее востребованности. Цены продолжат расти, так как существуют планы увеличить утилизационный сбор. Это коснется не только подержанных машин, но и новых», - предупредил собеседник НСН.
Поддержка отечественного автопрома стала дополнительным стимулом для повышения спроса на машины в 2024 года, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский «Радиоточке НСН».
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