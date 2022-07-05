The Economist: Европе пока не везет в энергетической войне с Россией

Автор материала напомнил, что, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут искать возможности для ограничения нефтяных цен и цен на газ из России. По его мнению, население готовят к «болезненным последствиям».

Также в статье отмечается, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По словам автора, простой может затянуться на три месяца, в результате чего Европа лишится 2,5% газовых поставок из России.

Также автор статьи предупредил, что есть опасения, что «Северный поток», который в июле будет остановлен на плановое обслуживание, не возобновит работу после его завершения. Если так и произойдет, то, указал он, в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от нужного объема. На этом фоне есть сомнения, что континент сумеет отопить себя следующей зимой.

Ранее сообщалось, что обе нитки трубопровода «Северный поток» перестанут доставлять газ в Европу с 11 по 21 июля, напоминает Ura.ru. При этом лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц заявлял, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран, подчеркивает Газета.ru.

