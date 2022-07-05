The Economist: Европе пока не везет в энергетической войне с Россией
Европе на сегодняшний день не везет в энергетической войне с Россией. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist.
Автор материала напомнил, что, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут искать возможности для ограничения нефтяных цен и цен на газ из России. По его мнению, население готовят к «болезненным последствиям».
Также в статье отмечается, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По словам автора, простой может затянуться на три месяца, в результате чего Европа лишится 2,5% газовых поставок из России.
Также автор статьи предупредил, что есть опасения, что «Северный поток», который в июле будет остановлен на плановое обслуживание, не возобновит работу после его завершения. Если так и произойдет, то, указал он, в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от нужного объема. На этом фоне есть сомнения, что континент сумеет отопить себя следующей зимой.
Ранее сообщалось, что обе нитки трубопровода «Северный поток» перестанут доставлять газ в Европу с 11 по 21 июля, напоминает Ura.ru. При этом лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц заявлял, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран, подчеркивает Газета.ru.
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