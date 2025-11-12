«Скидки не так критичны, тем более, что здесь, скорее всего, два фактора сложились для балтийских портов. Есть некий риск, что европейские страны будут останавливать танкеры, теперь это самая удаленная точка для нашего экспорта, откуда мы отправляем нефть на внешние рынки. Идет перестроение схем продажи российской нефти, в первую очередь от “Роснефти” и “Лукойла”, — добавляются дополнительные трейдеры, посредники, это все нужно оплачивать, поэтому дисконт вырос. Получается, что четыре крупнейших российских компаний попали под самые строгие санкции США — “Газпром нефть”, “Сургутнефтегаз”, “Роснефть” и “Лукойл”. Думаю, что это временное явление, эти схемы будут отлажены. Когда мы переходили с европейского рынка в Индию, скидка росла до $30-34 за баррель, но ситуация нормализовалась через пару месяцев. Полагаю, что сейчас получится сбить скидку до нормальных $10-13 за несколько недель. Ничего катастрофического нет, надо будет посмотреть, какие цифры будут за ноябрь, чтобы понять размер налогов в нефтяной индустрии на следующий месяц», — сказал Юшков.

Собеседник НСН также отказался считать серьезным сигналом закупку Индией 2 млн баррелей американской нефти.

«Россия в сутки поставляет в Индию 1,6-1,7 млн баррелей, так что 2 млн баррелей — это немного. Индия и так закупала нефть из Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ. Это нормальные колебания. Объем же российского экспорта не уменьшился, несмотря на санкции в отношении “Роснефти” и “Лукойла”, он даже вырос, потому что мы сократили экспорт нефтепродуктов, но нарастили экспорт сырой нефти. Индии выгодно покупать российскую нефть, думаю, что Индия и Китай и дальше будут закупать наши объемы нефти», — подытожил он.

Ранее Юшков заявил, что цены на нефть в 2025 году падают из-за торговых войн американского лидера Дональда Трампа и роста добычи со стороны ОПЕК+. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

