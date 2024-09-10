Обречены расти: Ценам на нефть предрекли повышение после падения ниже $70
Нефтяным компаниям невыгодны низкие цены на нефть, на уровне роста мирового спроса на топливо и развития экономики нефть начнет дорожать уже до конца текущего года, сказал НСН Игорь Юшков.
Снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, снижение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. При этом биржевая стоимость продолжает снижаться на фоне опасений из-за падения мирового спроса на сырье, пишет Reuters. Юшков заявил, что сейчас российская нефть фактически стоит около $60 за баррель, это негативный фактор с точки зрения доходов федерального бюджета и нефтяных компаний.
«Для нас это негативная ситуация, потому что мы продаем и считаем налоги с нефтяной отрасли, исходя из средней цены на российский сорт Urals, который торгуется примерно на 10 долларов дешевле, чем сорт Brent. То есть наша нефть сейчас стоит около $60 за баррель. Российский бюджет рассчитан на цену приблизительно $70 за баррель. Однако в целом положение пока что нормальное, главное, чтобы в среднем по году получилась правильная цена», — сказал Юшков.
Собеседник НСН добавил, что цены на нефть искусственно снижают западные СМИ.
«Западные СМИ особенно те, которые близки к Демократической партии США, и лояльные им банки и инвестиционные компании всячески пытаются раздувать инфоповоды для влияния на рынок, на биржу. Во-первых, они говорят о грядущем сокращении потребления нефти в Китае, замедлении китайской экономики, наступлении профицита предложения (хотя суммарный мировой спрос на нефть постоянно растет). Во-вторых, СМИ проталкивают тему спада геополитической напряженности на Ближнем Востоке, грядущих договоренностей по ситуации в Газе, того, что танкеры вернутся на маршрут через Суэцкий канал без риска быть обстрелянными йеменскими хуситами. На ожиданиях и того, и другого биржевые трейдеры продают фьючерсы на нефть, цена снижается. К тому же снижение цен на нефть в скором времени приведет к удешевлению топлива внутри США, а это существенная поддержка для демократов: политическая культура США такова, что при снижении цен на топливо растет поддержка действующей администрации. Другие факторы, например, понижение экспорта из Ливии или то, что ОПЕК+ передумали повышать свою добычу и начнут это делать только с 2025 года, такие СМИ предпочитают не замечать, потому что это приведет к стабилизации цен», — подчеркнул эксперт.
В заключение Юшков усомнился, что низкие цены на нефть задержатся надолго.
«То, что ОПЕК+ перенесли увеличение добычи нефти на 2025 год, должно стабилизировать обстановку. Думаю, все-таки цена будет выше $70 за баррель в оставшиеся месяцы 2024 года. Ведь у многих проектов в мире довольно высокая себестоимость добычи. И не исключено, что в тех же самых США в случае сохранения низких цен может постепенно сократиться добыча. Низкая цена на нефть — это плохо для добывающих компаний, у них довольно высокая себестоимость, чего нельзя сказать о потребителях. Сейчас, когда мировой спрос растет, мировая экономика развивается, долгосрочное нахождение цен ниже $70 за баррель маловероятно», — подытожил он.
Ранее Юшков заявил, что цена на нефть упадет до $70 за баррель после официального урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, падение цены политически и экономически выгодно США.
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