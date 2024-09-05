СМИ: ОПЕК+ договорилась отсрочить увеличение добычи нефти на два месяца

Государства – участники ОПЕК+ пришли к соглашению отложить на два месяца увеличение добычи нефти на 170 тысяч баррелей в сутки, которое было запланировано с октября. Об этом сообщает «Интерфакс2 со ссылкой на осведомленный источник.

План об увеличении добычи был согласован в июне. Восемь членов ОПЕК+ должны были с октября начать снимать ограничение, устанвленное на отметке 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть снижаются на мировых рынках на фоне опасений падения мирового спроса на сырье и ослабления конфликта в Ливии, что может привести к росту нефтедобычи в этой стране. Так, 4 сентября баррель марки Brent на лондонской бирже упал ниже 73 долларов - впервые с середины декабря 2023 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее черное золото обвалилось более чем на 4%.

