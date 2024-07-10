«Ущемление среднего класса!»: Депутат Арефьев раскритиковал новую шкалу НДФЛ

Законопроект о новой прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ) ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с НСН.

Ранее Госдума приняла окончательном чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. Если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до пяти миллионов рублей в год, 18% – на доход до 20 млн, 20% – на доход до 50 млн, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22%. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения. Налог на прибыль организаций повысится с 20% до 25%.