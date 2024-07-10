«Ущемление среднего класса!»: Депутат Арефьев раскритиковал новую шкалу НДФЛ
Сверхбогатым нужно было увеличить подоходный налог до 47%, однако это почти невозможно, поскольку в стране сильно охраняется олигархическая верхушка, отметил в эфире НСН Николай Арефьев.
Законопроект о новой прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ) ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с НСН.
Ранее Госдума приняла окончательном чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. Если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до пяти миллионов рублей в год, 18% – на доход до 20 млн, 20% – на доход до 50 млн, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22%. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения. Налог на прибыль организаций повысится с 20% до 25%.
«Если говорить в целом, то хотя бы лед тронулся с места, немножко подлатали налоговое законодательство в интересах более малоимущих в ущерб сверхдоходов самых богатых... Тем не менее, мы давали поправки другого характера… Однако мы голосовали за этот закон, потому что в нем и хорошее, и плохое перемешалось все вместе. Поэтому если мы проголосуем против, то значит против хороших поправок тоже. Но от этого законопроекта пострадал наш средний класс. Поскольку до 200 тысяч рублей – это люди не очень зажиточные. А те, у кого зарплата выше 200 тысяч рублей, пострадают, потому что им повысили подоходный налог. Ставка была сделана на ущемление интересов среднего класса, а не олигархической верхушки», – сказал Арефьев.
Депутат отметил, что сверхбогатым нужно было увеличить подоходный налог до 47%. Однако, указал он, это почти невозможно, поскольку в стране «сильно охраняется» олигархическая верхушка.
«Я давал поправку о том, чтобы сверхбогатым увеличить подоходный налог до 47%, это средний налог из 43 государств… Меньше 28% подоходного налога нет нигде в мире, а у нас только 22%. Фактически, нашим олигархам повысили подоходный налог всего на 5%. Допустим, во Франции 55,4%, в Австрии – 55%. В прошлом году олигархи у нас увеличили свое состояние на 38 млрд долларов. Если бы мы ввели подоходный налог 47%, то с голоду бы никто не умер, они получили бы не 38, а почти 20 млрд долларов, это тоже огромные деньги, причем чаще всего эти деньги размещаются за границей. У нас очень сильно охраняется олигархическая верхушка, поскольку в Госдуме находится большинство ее ставленников», – резюмировал Арефьев.
Ранее фракция КПРФ направила в комитет Госдумы по бюджету и налогам свои предложения по совершенствованию налогового законодательства, в том числе об освобождении от НДФЛ при доходах на уровне МРОТ, а также о введении ставки в 20% при доходах свыше 10 млн рублей в год, передает «Радиоточка НСН».
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