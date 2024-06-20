Силуанов назвал оптимальным максимальный размер ставки НДФЛ в 22%

Максимальную ставку на доходы физических лиц в 22% назвал оптимальным вариантом глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме РФ, передает ТАСС.

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Он пояснил, что этот вариант позволит избежать «серых» схем при выплате заработной платы. Первый вице-премьер рассказал, что этот размер был определён как компромиссный в ходе переговоров с представителями российского бизнеса и профсоюзов.

«Этот вариант был всеми поддержан», - добавил Силуанов.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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