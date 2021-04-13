«Урожай на носу». В РАН призвали не ждать зернового экспортного бума

Крупные компании прекратили покупку пшеницы для ее дальнейшего экспорта, поскольку не готовы работать с высокими экспортными пошлинами. Кроме того, они ждут падения внутренних цен перед новым урожаем, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Игроки рынка отмечают, что при действующей пошлине в 59 долларов за тонну «закупать пшеницу не готов никто». Со 2 июня заработает новый механизм, пошлина снизится до 21 доллара при цене 230 долларов за тонну.

Заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что это решение было ожидаемым.

«Поскольку со 2 июня режим ограничений изменится, экспортеры ждут выгодных для себя условий. Потому что при нынешнем размере экспортной пошлины им невыгодно заключать новые контракты – это неэффективно и не даёт прибыли. Старые контракты они выполняют, может быть, и небольшие партии новых отправляют. Но основная масса ждёт, когда экспорт будет выгоден», - подчеркнул он.

Фрумкин добавил, что цены на пшеницу 3-4 класса несколько понизились внутри страны, поскольку экспорт затормозился.

«При этом, больших покупок внутри страны тоже нет, поскольку переработчики ожидают, что фермеры и дальше будут снижать цены. На экспорт зерно идёт в ограниченном количестве, а скоро будет новый урожай – май на носу. Значит, надо освобождать места в зернохранилищах и элеваторах. Сейчас вот такая вот полоса: экспортеры ждут, когда будет выгодно вывозить, а внутренние потребители – переработчики, мукомолы – ждут, что сельхозпроизводители ещё больше снизят цену. Я считаю, что эта ситуация не выгодна ни тем, ни другим, и агропромышленному комплексу в целом», - заявил собеседник НСН.