«Урожай на носу». В РАН призвали не ждать зернового экспортного бума
Заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин рассказал НСН, как изменится экспорт пшеницы после снижения пошлин.
Крупные компании прекратили покупку пшеницы для ее дальнейшего экспорта, поскольку не готовы работать с высокими экспортными пошлинами. Кроме того, они ждут падения внутренних цен перед новым урожаем, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Игроки рынка отмечают, что при действующей пошлине в 59 долларов за тонну «закупать пшеницу не готов никто». Со 2 июня заработает новый механизм, пошлина снизится до 21 доллара при цене 230 долларов за тонну.
Заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что это решение было ожидаемым.
«Поскольку со 2 июня режим ограничений изменится, экспортеры ждут выгодных для себя условий. Потому что при нынешнем размере экспортной пошлины им невыгодно заключать новые контракты – это неэффективно и не даёт прибыли. Старые контракты они выполняют, может быть, и небольшие партии новых отправляют. Но основная масса ждёт, когда экспорт будет выгоден», - подчеркнул он.
Фрумкин добавил, что цены на пшеницу 3-4 класса несколько понизились внутри страны, поскольку экспорт затормозился.
«При этом, больших покупок внутри страны тоже нет, поскольку переработчики ожидают, что фермеры и дальше будут снижать цены. На экспорт зерно идёт в ограниченном количестве, а скоро будет новый урожай – май на носу. Значит, надо освобождать места в зернохранилищах и элеваторах. Сейчас вот такая вот полоса: экспортеры ждут, когда будет выгодно вывозить, а внутренние потребители – переработчики, мукомолы – ждут, что сельхозпроизводители ещё больше снизят цену. Я считаю, что эта ситуация не выгодна ни тем, ни другим, и агропромышленному комплексу в целом», - заявил собеседник НСН.
Рассуждая о том, скажется ли на рядовом потребителе снижение экспортных пошлин, Фрумкин заявил, что на увеличение зерновой нагрузки на батон влияет далеко не рост цен на зерно.
«Вы наверняка видели картинку с батоном, который разделен на сегменты с пометками о том, сколько в розничной цене приходится на разные ингредиенты – зерно, масло, добавки, закваски, энергия, налоги и так далее. На цену зерна там приходится от 5 до 10 процентов. И от того, что даже вдвое увеличится цена зерна, зерновая нагрузка на батон не увеличится. Зерновая нагрузка – это всё, что идёт после зерна, процентов 90. Но там нужно разбираться: слишком дорогая энергия, оплата аренды помещения, топливо, сахар, масло», - отметил он.
Резюмируя, Фрумкин подчеркнул, что в июле экспорт несколько увеличится, но не слишком сильно, потому что зерно используется, и переходящие запасы не такие большие.
«Внутренний рынок закупит до и после этого. Никакого экспортного бума уже не будет, потому что большинство мировых потребителей будут жать зерно нового урожая. Экспорт возобновится, но он не будет носить масштабного характера» - заключил он.
Между тем, по информации «Коммерсантъ», сейчас среди экспортеров наблюдается спад интереса к отечественному зерну. С рынка фактически ушли компании Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Еще ряд компаний на время приостановил закупки.
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