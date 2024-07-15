Урожай на полках: Назван месяц дешевых российских яблок
Основной объем яблок идет в РФ из Азербайджана, Сербии, Молдовы и Белоруссии, однако РФ также имеет свои объемы урожая, отметила в эфире НСН Ирина Козий.
Импортные яблоки, как правило, дешевле российских, при этом недорогие российские яблоки появляются на полках магазинов в октябре, когда идет период урожая, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что поставки яблок в Россию в июне выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и в 1,8 раза по сравнению с июнем 2023 года, до 42 тысяч тонн. Отмечается, что основными странами-поставщиками яблок в РФ являются Турция, ЮАР, Сербия, Китай и Узбекистан. По данным ФГИС «Аргус-Фито», из Турции было ввезено 9,7 тысячи тонн яблок, из ЮАР - 7,2 тысячи тонн, из Сербии - 6,4 тысячи тонн, из Китая - 4,2 тысячи тонн, из Узбекистана - 1,7 тысячи.
«Как правило, импортные яблоки для потребителей дешевле отечественных. Есть яблоки разных категорий, поставляемые из разных стран с разных предприятий, но, как правило, такая продукция дешевле. Если мы говорим о сезоне, когда у нас идет урожай, октябрь месяц, то на рынке присутствует в основном отечественная продукция, в этот момент она дешевая. Те плоды, которые не могут быть заложены на хранение, единоразово в больших объемах выходят на рынок. Если мы рассматриваем июнь, то российская продукция в это время на рынке присутствует крайне мало, это та продукция, которая до этого хранилась порядка восьми месяцев, соответственно она будет достаточно дорогой», - сказала Козий.
Она отметила, что, по последним данным на 2022 год, Россия импортировала порядка 750 тысяч тонн яблок в год.
«Россия традиционно импортирует большой объем яблок. Эта цифра большая, но какая она сейчас сказать сложно, потому что эта статистика у нас закрыта и мы не можем ее посмотреть и сопоставить. Но до 2022 года Россия импортировала, по последним данным, порядка 750 тысяч тонн яблок в год. Сейчас, скорее всего, не больше, один месяц не показатель. При этом в прошлом году в июне у нас в принципе обваливались поставки фруктов, потому что именно в это время начал резко падать курс рубля. В этом году к текущему курсу импортеры и покупатели более менее адаптировались, и, соответственно, поставки начали восстанавливаться», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Козий отметила, что основной объем яблок идет в РФ из Азербайджана, Сербии, Молдовы и Белоруссии.
«У нас нет официальной статистики поставок. Тем не менее, основной объем яблок к нам приходит из Азербайджана, Сербии, Молдовы, Белоруссии, польские яблоки проходят через эти страны. Турция и Иран в последнее время наращивали поставку своих фруктов, в частности семечковых, но вряд ли выбились в ключевые лидеры», - добавила Козий.
В конце июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, передает «Радиоточка НСН».
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