Урожай на полках: Назван месяц дешевых российских яблок

Импортные яблоки, как правило, дешевле российских, при этом недорогие российские яблоки появляются на полках магазинов в октябре, когда идет период урожая, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что поставки яблок в Россию в июне выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и в 1,8 раза по сравнению с июнем 2023 года, до 42 тысяч тонн. Отмечается, что основными странами-поставщиками яблок в РФ являются Турция, ЮАР, Сербия, Китай и Узбекистан. По данным ФГИС «Аргус-Фито», из Турции было ввезено 9,7 тысячи тонн яблок, из ЮАР - 7,2 тысячи тонн, из Сербии - 6,4 тысячи тонн, из Китая - 4,2 тысячи тонн, из Узбекистана - 1,7 тысячи.