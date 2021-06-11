Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до исторического минимума
Уровень пессимизма российского крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, это стало абсолютным минимумом за все время наблюдений с начала 2015 года, приводит РБК данные исследования Deloitte.
Авторы исследования утверждают, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен. Более половины бизнесменов (56%) оценили перспективы своих компаний как оптимистичные. 82% респондентов ожидают роста доходов в первой половине 2021 года. Около половины компаний планируют нанять новых сотрудников в этом году. 72% бизнесменов определили цифровизацию приоритетной стратегией.
В опросе приняли участие 76 финансовых директоров компаний крупного и среднего бизнеса.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» возмутился, что налоговые послабления из-за пандемии были предоставлены только «списочникам» Forbes.
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