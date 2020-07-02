Определён размер семейного дохода для «нормальной жизни» в России

Семьям в Российской Федерации для гарантии «нормального» уровня жизни в среднем необходимо 85 тысяч 700 рублей в месяц. Такую величину дохода определил в ходе социологического опроса исследовательский холдинг Romir. Речь идет о семье, состоящей из трех человек, двое из которых имеют работу.

Каждый пятый респондент заявил величину желаемого дохода в 90-120 тысяч рублей. 18% опрошенных согласились на бюджет в размере 45-60 тысяч рублей в месяц.

Как отмечает Ura.ru, 11% опрошенных граждан признались, что для обеспечения хорошего уровня жизни им необходимо на семью больше 120 тысяч рублей. При этом одному проценту респондентов хватит меньше 20 тысяч.

