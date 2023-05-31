Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Безработными в апреле 2023 года числились 2,5 миллиона человек в возрасте от 15 лет, говорится в докладе. Текущий уровень в 3,3% является новым историческим минимумом, уточнили в ведомстве.

Предыдущие минимальные показатели Росстат зафиксировал в феврале и марте 2023 года. Тогда безработица находилась на уровне 3,5%.

Центробанк ранее допустил ускорение годовой инфляции в России. Регулятор не исключил, что показатель может достичь 6,5%, передает «Радиоточка НСН».

