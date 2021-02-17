«Уродец, а не капитализм!» Хасбулатов осудил «разгромную» приватизацию 1990-х

«Приватизация ради самой приватизации», как это было в 1990-е годы, неприемлема. Об этом на встрече с лидерами думских фракций заявил президент Владимир Путин. Об угрозе новой приватизации ему заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН рассказал, в чем была главная ошибка приватизации 1990-х.

«Она была хаотическая. Мы с самого начала определили, каким будет государственный сектор, какие отрасли: тяжелая промышленность, машиностроение, гражданская авиация, морской флот, стратегическая связь. Все это должно было быть государственной собственностью. Вместо этого, если не получалось приватизировать, громили. Новейшие электронные заводы разгромили. Только в начале 1980-х было основано министерство электронной промышленности, закуплено новейшее оборудование, созданы мощности для развития цифровой экономики. Все это разгромили. Все авиационные предприятия разгромили. Было две авиационные сверхдержавы. А теперь мы никогда эти позиции не вернем», - посетовал Хасбулатов.