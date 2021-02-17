«Уродец, а не капитализм!» Хасбулатов осудил «разгромную» приватизацию 1990-х
Бывший председатель Верховного Совета РФ в эфире НСН выразил уверенность, что новая приватизация не «вылечит» сформировавшийся в стране ни на что не похожий государственно-олигархический капитализм.
«Приватизация ради самой приватизации», как это было в 1990-е годы, неприемлема. Об этом на встрече с лидерами думских фракций заявил президент Владимир Путин. Об угрозе новой приватизации ему заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН рассказал, в чем была главная ошибка приватизации 1990-х.
«Она была хаотическая. Мы с самого начала определили, каким будет государственный сектор, какие отрасли: тяжелая промышленность, машиностроение, гражданская авиация, морской флот, стратегическая связь. Все это должно было быть государственной собственностью. Вместо этого, если не получалось приватизировать, громили. Новейшие электронные заводы разгромили. Только в начале 1980-х было основано министерство электронной промышленности, закуплено новейшее оборудование, созданы мощности для развития цифровой экономики. Все это разгромили. Все авиационные предприятия разгромили. Было две авиационные сверхдержавы. А теперь мы никогда эти позиции не вернем», - посетовал Хасбулатов.
По его мнению, новая приватизация в России не изменит ситуацию в экономике страны.
«Экономики-то нет. Нас уже Мексика обогнала по ВВП. Не умеют думать о людях. Нефть и газ, лес умеют гнать за границу, а свою газификацию когда-нибудь сделаем. Пришел человек в лес за дровами, его в кутузку посадили. А миллионы кубометров гонят за взятки, никто не несет ответственность. Построили государство – не капиталистическое, не социалистическое, а антисоциалистическое. Такого уродца я не знаю. А я полвека изучаю капитализм. Я этого уродца назвал государственно-олигархическим капитализмом. Но он и на капитализм не похож. Я был категорически против приватизации, считая, что государственный сектор надежнее. А теперь разницы нет: что в госсекторе чиновники - жулики и воры, что в частном бизнесе. Тем более что это сообщающиеся сосуды. Это не имеет отношения ни к народу, ни к государству. Фактически, это бюрократическая собственность», - сказал собеседник НСН.
Ранее Руслан Хасбулатов в беседе с НСН заявил, что не заметил признаков избавления от «нефтяной иглы» в российской экономике.
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