Хасбулатов поспорил с Путиным про избавление от «нефтяной иглы»
Завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН назвал рост цен на продовольствие одним из следствий сохраняющейся зависимости страны от экспорта сырья.
Представление о России как «стране-бензоколонке» уже не имеет под собой реальных оснований. Об этом на традиционной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. По его мнению, страна уже начала слезать с «нефтегазовой иглы».
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН признался, что не заметил таких изменений в российской экономике.
«Я бы этого очень хотел, на протяжении 20 лет я об этом говорю. Но пока что-то не заметил. Вот и сейчас обострение цен на продовольствие связано с тем, что мы так и не слезли с этой самой иглы. Говядина в магазинах давно исчезла, потому что вся уплывает за границу. Цены на мясо и рыбу за последние полтора года выросли в два раза», - напомнил Хасбулатов.
По его словам, у российской власти нет развернутых планов развития, нет программы.
«У нас есть разовые мероприятия, это лучше, чем совсем ничего не делать. Но это половинчатые мероприятия, которые не касаются сути проблемы. Мы никогда не слезем с нефтяной иглы, у нас экономика не растет. Национальный доход обеспечивается только за счет экспорта сырья, не только нефти. У нас сырьевая экономика. При этом в нормальной сырьевой экономике по крайней мере внутренние цены на сырье должны быть низкие. А у нас огромные, мировые, цены на нефтепродукты, на бензин, на электроэнергию. Мелкие товаропроизводители не могут позволить себе расширение производства. А крупные – только пользуясь льготными субсидиями со стороны государства», - отметил собеседник НСН.
Ранее Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что пока не принял решение, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.
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