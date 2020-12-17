Хасбулатов поспорил с Путиным про избавление от «нефтяной иглы»

Представление о России как «стране-бензоколонке» уже не имеет под собой реальных оснований. Об этом на традиционной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. По его мнению, страна уже начала слезать с «нефтегазовой иглы».

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН признался, что не заметил таких изменений в российской экономике.

«Я бы этого очень хотел, на протяжении 20 лет я об этом говорю. Но пока что-то не заметил. Вот и сейчас обострение цен на продовольствие связано с тем, что мы так и не слезли с этой самой иглы. Говядина в магазинах давно исчезла, потому что вся уплывает за границу. Цены на мясо и рыбу за последние полтора года выросли в два раза», - напомнил Хасбулатов.