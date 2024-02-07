Совфед поручил разработать меры на случай использования Западом замороженных активов РФ

«Первыми мы, конечно, не будем, но в качестве ответа мы должны быть на это готовы», - добавил он.

Журавлев напомнил, что на российских счетах накопились внушительные суммы иностранных инвесторов из недружественных стран. Блокировка этих денежных средств могла бы стать ответной мерой в случае решения об использовании замороженных активов РФ.

Как сообщает Financial Times, замороженные в Европе российские активы будут выступать как гарантия погашения долга. Страны-союзники Киева сначала запросят у Москвы погашения долга по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы. Однако председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия никогда не согласится на подобный сценарий, передает «Радиоточка НСН».

