Юрист предупредила малый бизнес о рисках банкротства

Отсутствие финансовой модели может привести предпринимателя к банкротству, заявила НСН Кристина Поливанова.

Предприниматели нередко игнорируют инструменты, которые позволили бы им избежать ситуации неплатежеспособности, вместе с тем в первом квартале 2025 года они стали реже обращаться к процедуре банкротства. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова.

«Когда изначально предприниматель неосознанно или осознанно ведет свою деятельность в рисковой части с какими-то нарушениями, это может приводить к фатальным последствиям. Мы обсуждаем в своем профессиональном сообществе, что фактически большая часть дохода в бюджет идет от малого и среднего предпринимательства. К сожалению, в этом сегменте отсутствует институциализация внутри компаний, которые предотвращают наступление негативных последствий, в том числе неплатежеспособности. Тут мы в большей степени говорим про операционные риски и методы принятия решений. Отсутствие финансовой модели. Предприниматели не пользуются существующими инструментами и считают, что это не для них. К банкротству приводит то, что предприниматель не знает то, что казалось бы должен знать, поскольку законодатель на него накладывает эту обязанность. Вместе с тем замечу, что за первый квартал 2025 года идет тотальное снижение процедур банкротства. Новых процедур банкротства зарегистрировано на 31,6% меньше», - сообщила она.

Ранее эксперт по банкротству Станислав Свириденко напомнил «Радиоточке НСН», что доходы россиян не поспевают за инфляцией, при этом финансово безграмотные люди продолжают брать новые кредиты для закрытия долгов.

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
