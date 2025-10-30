Юрист предупредила малый бизнес о рисках банкротства
Отсутствие финансовой модели может привести предпринимателя к банкротству, заявила НСН Кристина Поливанова.
Предприниматели нередко игнорируют инструменты, которые позволили бы им избежать ситуации неплатежеспособности, вместе с тем в первом квартале 2025 года они стали реже обращаться к процедуре банкротства. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова.
«Когда изначально предприниматель неосознанно или осознанно ведет свою деятельность в рисковой части с какими-то нарушениями, это может приводить к фатальным последствиям. Мы обсуждаем в своем профессиональном сообществе, что фактически большая часть дохода в бюджет идет от малого и среднего предпринимательства. К сожалению, в этом сегменте отсутствует институциализация внутри компаний, которые предотвращают наступление негативных последствий, в том числе неплатежеспособности. Тут мы в большей степени говорим про операционные риски и методы принятия решений. Отсутствие финансовой модели. Предприниматели не пользуются существующими инструментами и считают, что это не для них. К банкротству приводит то, что предприниматель не знает то, что казалось бы должен знать, поскольку законодатель на него накладывает эту обязанность. Вместе с тем замечу, что за первый квартал 2025 года идет тотальное снижение процедур банкротства. Новых процедур банкротства зарегистрировано на 31,6% меньше», - сообщила она.
Ранее эксперт по банкротству Станислав Свириденко напомнил «Радиоточке НСН», что доходы россиян не поспевают за инфляцией, при этом финансово безграмотные люди продолжают брать новые кредиты для закрытия долгов.
