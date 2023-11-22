Юрист Гусятников: Банки имеют три основания, чтобы не отдать вкладчику деньги
Банки имеют три законных основания, чтобы не отдать вкладчику его деньги, заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, пишет “Прайм”.
Первая законная причина – арест на счет из-за долгов вкладчика, вторая – попытка снять деньги по недействительному паспорту, если гражданин забыл или не успел поменять документ. А третья причина – подозрение в отмывании денег, данное понятие очень размыто в законе, добавил юрист.
Банк России позволил кредитным организациям скрывать определенную информацию до конца 2024 года. Это право продлено еще на один год. Соответствующее заявление опубликовано на портале регулятора. Имеется в виду данные, чувствительные к санкционному риску: информация о структуре собственности, существенных условиях реорганизации, а также о членах органов управления и иных должностных лицах. Также банки вправе не обнародовать до конца 2024 года годовую (промежуточную) финансовую отчетность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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