Юрист Гусятников: Банки имеют три основания, чтобы не отдать вкладчику деньги

Банк России позволил кредитным организациям скрывать определенную информацию до конца 2024 года. Это право продлено еще на один год. Соответствующее заявление опубликовано на портале регулятора. Имеется в виду данные, чувствительные к санкционному риску: информация о структуре собственности, существенных условиях реорганизации, а также о членах органов управления и иных должностных лицах. Также банки вправе не обнародовать до конца 2024 года годовую (промежуточную) финансовую отчетность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

