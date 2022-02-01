Белоруссия намерена взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия

По его словам, Минск намерена взыскать штрафы, в связи с чем в литовский суд был подан соответствующий иск.

«Мы взыщем штраф, который нам полагается... в том числе и упущенную выгоду, это большие суммы», - заключил Головченко.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение заблокировать транспортировку калийных удобрений было принято после введения санкций США против белорусского предприятия, сообщает RT.

