Белоруссия намерена взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Литва должна быть оштрафована за расторжение контрактов на перевозку калия, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По его словам, Минск намерена взыскать штрафы, в связи с чем в литовский суд был подан соответствующий иск.

«Мы взыщем штраф, который нам полагается... в том числе и упущенную выгоду, это большие суммы», - заключил Головченко.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение заблокировать транспортировку калийных удобрений было принято после введения санкций США против белорусского предприятия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЛитваБелоруссияИскСуд
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