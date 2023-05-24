Uniqlo подтвердила уход из России

Представители японского ретейлера Uniqlo подтвердили слухи об уходе компании из России. Об этом сообщает ТАСС.

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В Uniqlo заявили, что их магазины на сегодняшний день остаются закрытыми, и возобновлять бизнес на территории России японский ретейлер не планирует.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. При этом компания еще еще не подавала заявку на проведение сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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