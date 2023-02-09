Unilever продолжит работу в России

В фирме также заверили, что предприятия в российских городах продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

«Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей», — добавили в пресс-службе.

Ранее, как сообщала НСН, British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году.

