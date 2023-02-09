Unilever продолжит работу в России
Британская торговая компания Unilever выпускающая товары под брендами Dove, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг,» «Лесной бальзам» заявила о продолжении работы в России, сообщает Коммерсант.
Как пояснили в российском офисе Unilever, покинуть российский рынок может оказаться невозможным, так как это приведет к потере продаж, прибыли и списанию стоимости активов.
В фирме также заверили, что предприятия в российских городах продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.
«Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей», — добавили в пресс-службе.
Ранее, как сообщала НСН, British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году.
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