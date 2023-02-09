British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco планирует продать свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В руководстве табачного гиганта оценили ущерб после ухода из России почти в один миллиард фунтов стерлингов.