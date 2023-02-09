British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco планирует продать свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В руководстве табачного гиганта оценили ущерб после ухода из России почти в один миллиард фунтов стерлингов.

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Концерн British American Tobacco объявил, что прекращает деятельность в России 11 марта. При этом в компании подчеркнули, что главным сейчас является забота о сотрудниках в этот чрезвычайно сложный и неопределенный период.

Ранее, как сообщала НСН, производитель масла «Олейна» продал бизнес в России.

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ФОТО: РИА Новости
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