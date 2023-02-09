British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году
Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco планирует продать свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.
В руководстве табачного гиганта оценили ущерб после ухода из России почти в один миллиард фунтов стерлингов.
Концерн British American Tobacco объявил, что прекращает деятельность в России 11 марта. При этом в компании подчеркнули, что главным сейчас является забота о сотрудниках в этот чрезвычайно сложный и неопределенный период.
Ранее, как сообщала НСН, производитель масла «Олейна» продал бизнес в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Госдума приняла в III чтении закон, расширяющий права вдов ветеранов боевых действий
- Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25
- Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях
- Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии
- Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов
- Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине
- Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
- Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник
- British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году
- В Госдуме допустили проведение «Разговоров о важном» для родителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru