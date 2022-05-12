«Уникальный поставщик»: Уход Siemens ударит по российскому производству

Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев добавил в разговоре с «Радиоточкой НСН», что уход крупной компании будет сложным, но в конечном итоге позволит стране создать собственное оборудование.

«Компания поставляет самое различное оборудование, в том числе турбины различного диаметра и мощности, электроустановочное, силовое оборудование. Уход такой компании, как Siemens, конечно же, вызывает тактические неудобства, связанные с замещением их продукции от альтернативных поставщиков или с налаживанием параллельного импорта оригинального производства, чтобы поддерживать те гарантийные обязательства, которые сформировала компания, длительно работающая на российском рынке. Но в стратегическом плане мы получаем возможность, не нарушая принципов ВТО, создать преференции для российского производства, импортозаместить оборудование, обретая тем самым технологический суверенитет», - отметил Гутенев.

Он напомнил, что после кризиса 2014 года в России начали восстанавливать собственную авиацию.

«Достаточно вспомнить импортозамещение в авиастроении – так были замещены приборы, оборудование и двигатели, которые поставлялись российскому авиапрому до 2014 года из Украины, с 52 предприятий, в том числе и таких больших как «Мотор Сич». Был построен завод имени Климова, который выпускает уникальные двигатели для вертолета ВК-2500, двигатели ПД-14, приступили к испытаниям пермского двигателя ПД-8, который заменит французский двигатель для Sukhoi Superjet. Номенклатура продукции, которую надо заменить, очень большая, это зависит от того, какие есть складские запасы. Но с помощью параллельного импорта, я думаю, большинство проблем будет купировано», - добавил депутат.

Российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, но на данный момент необходимо полностью импортозаместить их комплектующие, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

