«Уникальный поставщик»: Уход Siemens ударит по российскому производству
Siemens поставляет свои комплектующие фактически во все страны мира, заменить их будет нелегко, хотя все же возможно, отметили в эфире НСН промышленник Максим Третьяков и депутат Владимир Гутенев.
Уход компании Siemens из России был предсказуем, однако заменить продукцию компании полностью будет крайне проблематично, отметил вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА» Максим Третьяков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Немецкая компания Siemens объявила об уходе из РФ из-за российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении конгломерата. По словам президента и главного исполнительного директора Siemens AG Роланда Буша, компания оценивает влияние на сотрудников и будет продолжать «поддерживать их в меру возможностей».
«Это для нас серьезный вызов. Они не так много вещей производят в России, но это очень серьезный, практически уникальный поставщик электрики и приводов к оборудованию, которое даже не они делают. Почти все автоматизированные линии построены на контроллерах Siemens, их надо менять. И любой другой производитель комплектует оборудование контроллерами Siemens, приводы тоже их. ТРТ-панели, это очень распространенная штука, которая есть на любой производственной линии, ее вообще делают только две компании, одна из них Siemens – естественно, они нужны на любой гражданской автоматизированной линии, а там оператор уже тыкает пальцем и задает параметры. Критичен не сам уход компании с российского рынка, а ограничения на поставки оборудования в Россию. Мы ищем сейчас замену, пытаемся найти российских поставщиков такого оборудования. Это нелегко. Какие-то вещи мы купим в Китае. Не так страшен уход с рынка, как блокировка поставок запчастей. Поставки уже ограничены какое-то время, поэтому уход с рынка – это маленький шаг по сравнению с предыдущими», - объяснил Третьяков.
Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев добавил в разговоре с «Радиоточкой НСН», что уход крупной компании будет сложным, но в конечном итоге позволит стране создать собственное оборудование.
«Компания поставляет самое различное оборудование, в том числе турбины различного диаметра и мощности, электроустановочное, силовое оборудование. Уход такой компании, как Siemens, конечно же, вызывает тактические неудобства, связанные с замещением их продукции от альтернативных поставщиков или с налаживанием параллельного импорта оригинального производства, чтобы поддерживать те гарантийные обязательства, которые сформировала компания, длительно работающая на российском рынке. Но в стратегическом плане мы получаем возможность, не нарушая принципов ВТО, создать преференции для российского производства, импортозаместить оборудование, обретая тем самым технологический суверенитет», - отметил Гутенев.
Он напомнил, что после кризиса 2014 года в России начали восстанавливать собственную авиацию.
«Достаточно вспомнить импортозамещение в авиастроении – так были замещены приборы, оборудование и двигатели, которые поставлялись российскому авиапрому до 2014 года из Украины, с 52 предприятий, в том числе и таких больших как «Мотор Сич». Был построен завод имени Климова, который выпускает уникальные двигатели для вертолета ВК-2500, двигатели ПД-14, приступили к испытаниям пермского двигателя ПД-8, который заменит французский двигатель для Sukhoi Superjet. Номенклатура продукции, которую надо заменить, очень большая, это зависит от того, какие есть складские запасы. Но с помощью параллельного импорта, я думаю, большинство проблем будет купировано», - добавил депутат.
Российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, но на данный момент необходимо полностью импортозаместить их комплектующие, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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