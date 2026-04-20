Импортозамещение зашло в тупик, так как российские производители не могут конкурировать с Китаем и его низкими ценами, это касается всех отраслей, включая робототехнику, заявил НСН глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев заявил о провале импортозамещения и о том, что «охлаждение экономики» явно перешло в режим «переохлаждения экономики». По его словам, «все, кто вкладывался в импортозамещение, сегодня остались у разбитого корыта». По мнению Боглаева, речь идет о «фундаментальном кризисе», когда инвестиции в производство становятся бессмысленными: предприятия вынуждены переходить на сокращенную занятость вместо расширения. Гартунг частично согласился с пессимистичной оценкой, объяснив причины такого положения дел.