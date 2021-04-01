«Уму непостижимый «совок». Аналитик оценил риск сахарного дефицита
В Институте конъюнктуры аграрного рынка раскритиковали методы правительства в борьбе за доступный сахар для населения.
Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок, сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка. Утверждается что проблемы начались, как только правительство объявило о готовности выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Компенсация должна составить 5 рублей за 1 кг.
Старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов подчеркнул в интервью НСН, что в данном случае следует ориентироваться на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), которая не подтверждает какие-либо проблемы в этом плане.
«В АКОРТ состоят все крупнейшие федеральные сети, поэтому о глобальном сбое по отгрузке сахара говорить не приходится. Возможно, у каких-то небольших игроков в регионах что-то такое бывает, это никто не отрицает, но раз АКОРТ не подтвердил, значит, в целом у них всё хорошо. Производители, видимо, боятся неправильно оформить товар, чтобы не "пролететь" мимо субсидии, обещанной правительством с 1 апреля, и гарантированно её получить. Чем быстрее кабинет министров определится с этими механизмами, тем быстрее всё успокоится», - отметил собеседник НСН.
Евгений Иванов также крайне отрицательно оценил практику административного регулирования цен на некоторые продовольственные товары, в том числе, на сахар.
«То, что творится последние полгода у нас – уму непостижимо! Надо перестать "совковыми" методами регулировать рыночную экономику, и начать помогать бедным адресно. Американская программа помощи малоимущим посредством льготной покупки продуктов, food stamps, действует ещё с 30-ых годов прошлого века. Она уже работает в большинстве стран мира, в том или ином виде. Бедным надо помогать, а всем остальным – не надо, они сами справятся, следует прекратить регулирование рыночных цен», - уверен он.
В министерстве сельского хозяйства РФ ситуацию на рынке сахара оценивают как стабильную и не ожидают дефицита продукции. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают практически 100% рынка, полностью выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах, заявили РБК в Минсельхозе. В Федеральной антимонопольной службе также опровергли информацию о перебоях с закупками сахара и подчеркнули, что риски дефицита этого продукта отсутствуют.
Правительство РФ ранее продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года. В Союзроссахаре заверили, что производители не ожидают резких колебаний цен после его окончания.
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