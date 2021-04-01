«Уму непостижимый «совок». Аналитик оценил риск сахарного дефицита

Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок, сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка. Утверждается что проблемы начались, как только правительство объявило о готовности выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Компенсация должна составить 5 рублей за 1 кг.

Старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов подчеркнул в интервью НСН, что в данном случае следует ориентироваться на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), которая не подтверждает какие-либо проблемы в этом плане.

«В АКОРТ состоят все крупнейшие федеральные сети, поэтому о глобальном сбое по отгрузке сахара говорить не приходится. Возможно, у каких-то небольших игроков в регионах что-то такое бывает, это никто не отрицает, но раз АКОРТ не подтвердил, значит, в целом у них всё хорошо. Производители, видимо, боятся неправильно оформить товар, чтобы не "пролететь" мимо субсидии, обещанной правительством с 1 апреля, и гарантированно её получить. Чем быстрее кабинет министров определится с этими механизмами, тем быстрее всё успокоится», - отметил собеседник НСН.

Евгений Иванов также крайне отрицательно оценил практику административного регулирования цен на некоторые продовольственные товары, в том числе, на сахар.