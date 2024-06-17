Аналитик: Россия ничего не теряет от прокачки нефти через Казахстан в Германию
Поставленные Казахстаном в Германию 500 тысяч тонн нефти за 2024 год – это ничто по сравнению с былыми объемами поставок в Германию из РФ, заявил эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Россия ничего не теряет от прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» через Казахстан в Германию, так как эти объемы небольшие, а скидка на российскую нефть Urals сегодня составляет $1-2, как и до санкций. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее пресс-служба казахстанской национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» сообщила, что Казахстан поставит в Германию более 1 млн тонн нефти до конца года, пишет «Коммерсант». За первые пять месяцев этого года страна поставила в Германию около 500 тысяч тонн нефти. При этом значительная часть нефти Казахстана (1,5 млн баррелей в сутки, или 1,5% мировых поставок) проходит через российские трубопроводы. На 2024 год согласованный Казахстаном и Россией объем транзита нефти по «Дружбе» в Германию составляет до 1,2 млн тонн. Юшков не считает, что Казахстан в этой схеме наживается на России.
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«Россия получает деньги от Казахстана за прокачку нефти. Тут разницы нет, потому что Казахстан и так раньше качал эти объемы в основном на Усть-Лугу в Ленинградской области. Там мы грузили в порту танкеры, а Казахстан отправлял их куда-то в Северную Европу. Сейчас он перенаправил их в Германию по нефтепроводу «Дружба». Нам без разницы, мы в любом случае зарабатываем. Немцам тут хорошо тем, что когда казахская нефть попадает в российскую систему трубопроводов, то она там перемешивается с любой другой нефтью, и в итоге в Германию поступает российский сорт нефти Urals. То есть им не нужно перенастраивать нефтеперерабатывающий завод, который изначально был настроен на этот сорт. Поэтому немцам удобно, Казахстан продает, и мы прокачиваем нефть», - отметил Юшков.
При этом заработок России при таком сотрудничестве небольшой, как уточнил Юшков.
«Вот эти 500 тысяч тонн, которые они прокачали – это мало. Мы качали раньше около 30-40 млн тонн нефти. Здесь зарабатывает государственная компания «Транснефть», а потом в качестве дивидендов она перечисляет деньги в бюджет РФ, но в масштабах страны — это небольшие доходы. Здесь нельзя сказать, что Казахстан забирает наш рынок сбыта. Потому что Германия, как и весь Евросоюз, отказалась покупать нефть РФ морским транспортом. Поэтому они российскую нефть и так бы не брали», - пояснил Юшков.
По его словам, скидка, которая была на российскую нефть из-за санкций Евросоюза в 2022 году, сегодня уже пропала.
«Сейчас ежесуточно мы немного теряем, но когда Евросоюз ввел санкции с 5 декабря 2022 года, то нам пришлось перенаправить все объемы на азиатский рынок, и тогда скидка на нефть РФ увеличилась до $35 на каждый баррель. Сейчас эта скидка в $35 нивелировалась: Urals дешевле Brent на $1-2, как и до санкций», - пояснил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 31 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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