Улучшен прогноз по росту экономики РФ в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 2,9 процента, и до 3,2 процента в предстоящем году, говорится в докладе организации.

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Отмечается, что восстановление будет происходить по мере постепенного ослабления влияния последствий эпидемии коронавируса на экономику.

Прогноз Всемирного банка повышен благодаря меньшему, чем ожидалось, сокращению российской экономики в 2020 году (минус 3,1%), а также предстоящему снятию ограничительных мер.

Мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, при этом существенные риски все еще остаются, среди них - новые штаммы коронавируса, сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: pixabay.com
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