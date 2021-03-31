Улучшен прогноз по росту экономики РФ в 2021 году
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 2,9 процента, и до 3,2 процента в предстоящем году, говорится в докладе организации.
Отмечается, что восстановление будет происходить по мере постепенного ослабления влияния последствий эпидемии коронавируса на экономику.
Прогноз Всемирного банка повышен благодаря меньшему, чем ожидалось, сокращению российской экономики в 2020 году (минус 3,1%), а также предстоящему снятию ограничительных мер.
Мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, при этом существенные риски все еще остаются, среди них - новые штаммы коронавируса, сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.
Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 277 / сут.
Умерли
98 442+409 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 588 / сут.
- RT: Швеция может закупить российские вакцины
- Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом
- Улучшен прогноз по росту экономики РФ в 2021 году
- Всемирный банк: суверенный долг перед Россией составляет 22,9 млрд долларов
- Назван способ вернуть обоняние после коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru