Улучшен прогноз по росту экономики РФ в 2021 году

Отмечается, что восстановление будет происходить по мере постепенного ослабления влияния последствий эпидемии коронавируса на экономику.

Прогноз Всемирного банка повышен благодаря меньшему, чем ожидалось, сокращению российской экономики в 2020 году (минус 3,1%), а также предстоящему снятию ограничительных мер.

Мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, при этом существенные риски все еще остаются, среди них - новые штаммы коронавируса, сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

