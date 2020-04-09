Украинский политолог: Киев не станет исполнять решение ВТО по спору с Россией

«В своё время уже было много решений, связанных с выплатой Киевом долгов в сумме трёх миллиардов долларов и они это не исполнили. Здесь будет то же самое. Просто сейчас такая ситуация, что Украина может не исполнять решения ВТО, так как это поддерживает США и по той же причине Киев не платил три миллиарда. Пока не будет нормальных отношений между Россией и Украиной, ни одна, ни другая сторона не будут исполнять подобные решения. Отложат на потом и скажут, что когда всё урегулируем, вот тогда и сядем за стол переговоров», - сказал политолог.

Тем временем на Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. На подготовку именно к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Ведущие эксперты нефтегазовой отрасли в эфире НСН проанализировали поведение стран Европы и написали сценарий дальнейшего развития ситуации.

