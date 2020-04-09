Украинский политолог: Киев не станет исполнять решение ВТО по спору с Россией
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сообщил, что благодаря поддержке США, Киев может не исполнять решения Всемирной торговой организации (ВТО).
Всемирная торговая организация заявила (ВТО), что Украина должна исполнить решение по спору с Россией об антидемпинговых мерах на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года. В Минэкономразвития уточнили, что если Киев не уложится в установленный срок, Россия получит право на компенсацию или приостановление уступок по украинским товарам.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, почему Украина не станет исполнять назначенное решение.
«В своё время уже было много решений, связанных с выплатой Киевом долгов в сумме трёх миллиардов долларов и они это не исполнили. Здесь будет то же самое. Просто сейчас такая ситуация, что Украина может не исполнять решения ВТО, так как это поддерживает США и по той же причине Киев не платил три миллиарда. Пока не будет нормальных отношений между Россией и Украиной, ни одна, ни другая сторона не будут исполнять подобные решения. Отложат на потом и скажут, что когда всё урегулируем, вот тогда и сядем за стол переговоров», - сказал политолог.
Тем временем на Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. На подготовку именно к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Ведущие эксперты нефтегазовой отрасли в эфире НСН проанализировали поведение стран Европы и написали сценарий дальнейшего развития ситуации.
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