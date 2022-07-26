Украинская «Нафтогаз» объявила дефолт по еврооблигациям
26 июля 202220:47
Украинская компания «Нафтогаз» объявила дефолт по выплате еврооблигаций. Об этом сообщает РБК Украина.
Отмечается, что срок выплат держателям евробондов истек 26 июля 2022 года.
Дефолт «Нафтогаза» предполагает ограничение доступа компании к международному рынку капитала.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что члены правительства обратились к властям США с просьбой предоставить им газовый ленд-лиз, чтобы перезимовать.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru