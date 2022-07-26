Украинская «Нафтогаз» объявила дефолт по еврооблигациям

Украинская компания «Нафтогаз» объявила дефолт по выплате еврооблигаций. Об этом сообщает РБК Украина.

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Отмечается, что срок выплат держателям евробондов истек 26 июля 2022 года.

Дефолт «Нафтогаза» предполагает ограничение доступа компании к международному рынку капитала.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что члены правительства обратились к властям США с просьбой предоставить им газовый ленд-лиз, чтобы перезимовать.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нафтогаз
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