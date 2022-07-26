Евросоюз согласовал добровольное снижение потребления газа
Страны Европейского союза (ЕС) согласовали снижение спроса на природный газ на 15% грядущей зимой, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В сообщении говорится, что речь идёт о периоде с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года, при этом будет возможность некоторых исключений из механизма.
В частности, они касаются островных стран содружества и государств Прибалтики, которые «ещё не завершили процесс рассинхронизации с энергосистемой России».
Согласно опубликованному ранее плану добровольного сокращения потребления газа, страны ЕС намерены к 1 октября заполнить подземные хранилища газа в Европе, чтобы пережить зиму без газа из России.
Ранее цены на газ в Европе превысили $2000 долларов за 1 тысячу куб. м, на фоне решения российского «Газпрома» снизить поставки топлива по трубопроводу «Северный поток».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Песков заявил, что Москва ответит на отказ россиянам в шенгенских визах
- Евросоюз согласовал добровольное снижение потребления газа
- США намерены продолжать работу на МКС до 2030 года
- Эрдоган намерен встретиться с Путиным в Сочи
- Россиян предупредили о риске тяжело заболеть из-за купания
- Один из пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области умер
- Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года
- Глава «Роскосмоса» заявил о выходе России из проекта МКС
- Google оштрафовали на 2 млрд рублей из-за блокировки аккаунтов YouTube
- Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru