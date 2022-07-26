Евросоюз согласовал добровольное снижение потребления газа

В сообщении говорится, что речь идёт о периоде с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года, при этом будет возможность некоторых исключений из механизма.

В частности, они касаются островных стран содружества и государств Прибалтики, которые «ещё не завершили процесс рассинхронизации с энергосистемой России».

Согласно опубликованному ранее плану добровольного сокращения потребления газа, страны ЕС намерены к 1 октября заполнить подземные хранилища газа в Европе, чтобы пережить зиму без газа из России.

Ранее цены на газ в Европе превысили $2000 долларов за 1 тысячу куб. м, на фоне решения российского «Газпрома» снизить поставки топлива по трубопроводу «Северный поток».

