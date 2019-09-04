Украина выплатила кредит МВФ за 2014 год

Национальный банк Украины проинформировал о выплате Международному фонду кредита в рамках программы stand-by, начатой в 2014 году. Об этом сообщает Коммерсант.

По данным газеты, последние выплаты составили $156 млн.

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Отметим, в декабре 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.

В конце июля руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что сотрудничество с МВФ приведет президента Украины Владимира Зеленского к краху.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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