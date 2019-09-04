Украина выплатила кредит МВФ за 2014 год
Национальный банк Украины проинформировал о выплате Международному фонду кредита в рамках программы stand-by, начатой в 2014 году. Об этом сообщает Коммерсант.
По данным газеты, последние выплаты составили $156 млн.
Отметим, в декабре 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.
В конце июля руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что сотрудничество с МВФ приведет президента Украины Владимира Зеленского к краху.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Два беспилотника террористов сбиты в Сирии российскими ПВО
- В Норвегии умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
- Дональд Трамп ответил мэру Лондона на критику в свой адрес
- ФИФА презентовала эмблему ЧМ-2022 в Катаре
- Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей