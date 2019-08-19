Названы главные должники России

По данным издания, крупнейшим должником России является Белоруссия — 7,55 миллиардов долларов. На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина, которая в сумме должна около 3,7 миллиардов долларов. Если ориентироваться на открытые данные, то Венесуэла — основной должник России за пределами постсоветского пространства. Боливарианская республика должна России 3,15 миллиардов долларов, и кредит должен быть погашен в 2027 году.

Общую задолженность по российским госкредитам российский Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 миллиардов долларов, из которых 15,8 миллиардов должны страны СНГ, пишет Ura.ru.

Как отмечает Газета.ру, официальные данные по задолженностям других государств перед РФ являются засекреченными.

Напомним, в середине июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтверждал слова советника главы США по национальной безопасности Джона Болтона, что Москва и Каракас заключили оборонный контракт на $209 млн. Более того, Чемезов добавил, что Россия готова подписывать с Каракасом новые оружейные контракты.

При этом Владимир Путин уточнил, что никаких военных баз в Венесуэле Россия не создает. Российские специалисты лишь обслуживают по контракту системы вооружения, приобретенные ранее Венесуэлой.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что военное присутствие российского контингента в Венесуэле необходимо.