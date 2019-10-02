Украина вновь начала импорт российской электроэнергии
Украина после длительного перерыва возобновила импорт российской электроэнергии. Об этом РБК сообщили в компании «Интер РАО», которая занимается экспортом и импортом электроэнергии в РФ.
В компании изданию отметили, что поставки ведутся в пилотном режиме по предоплате. «Укрэнерго» также сообщил о старте поставок электроэнергии из РФ после соответствующего разрешения Верховной рады.
Согласно источнику РБК, такое решение было принято Украиной из-за проблем с углем для теплоэлектростанций в связи вооруженным конфликтом на Донбассе с 2014 года.
Напомним, Киев прекратил закупать электроэнергию у России в 2015 году.
Ранее украинский политолог и экономист в эфире НСН указал на возможности восстановления транспортного сообщения между Россией и Украиной.
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