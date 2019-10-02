Украина вновь начала импорт российской электроэнергии

В компании изданию отметили, что поставки ведутся в пилотном режиме по предоплате. «Укрэнерго» также сообщил о старте поставок электроэнергии из РФ после соответствующего разрешения Верховной рады.

Согласно источнику РБК, такое решение было принято Украиной из-за проблем с углем для теплоэлектростанций в связи вооруженным конфликтом на Донбассе с 2014 года.

Напомним, Киев прекратил закупать электроэнергию у России в 2015 году.

Ранее украинский политолог и экономист в эфире НСН указал на возможности восстановления транспортного сообщения между Россией и Украиной.

