В Раде заявили, что Украина «не доживет» до следующего отопительного сезона

Украина может «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в энергетике, считает депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. Об этом парламентарий заявила в эфире телеканала «Наш».

По словам Буймистер, энергетика страны оказалась в сложном положении из-за непрофессионального управления. Депутат отметила, что власти уже ограничили тарифы на газ и электроэнергию, и жители Украины «этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут».

При этом Буймистер считает, что предстоящей зимой страну ожидают веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей.

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», — резюмировала депутат.

