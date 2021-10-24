Украина предложила ЕС альтернативу «Северному потоку-2» на специальных условиях

«Нафтогаз национальная компания, контрагент Газпрома в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки, эти объемы соответствуют мощности «Северного потока-2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях», — заявил Витренко.

По его словам, предложение Украины по стоимости в два раза ниже предполагаемой цены контракта с «Газпромом», пишет Газета.ru.

Ранее Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. По словам Витренко, Украина – один из основных игроков рынка газа в Европе, поэтому заинтересована в его конкурентности.

