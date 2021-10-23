Британский эксперт предрек обвал цен на газ после открытия «Северного потока-2»

Как отмечает Эш, достроенный в сентябре трубопровод пройдет сертификацию в ближайшие месяцы. Эксперт объяснил, что европейские правительства «просто не могут позволить Европе замерзнуть и поднять потребителям цены».

При этом, по мнению экономиста, спустя полгода чрезмерные объемы поставок газа в ЕС спровоцируют обвал цен на топливо.

«Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», — заключил Эш.

