Британский эксперт предрек обвал цен на газ после открытия «Северного потока-2»
Россия окажется в проигрыше через некоторое время после запуска газопровода «Северный поток-2», считает экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш. Таким мнением специалист поделился в своей статье для портала «NV.ua».
Как отмечает Эш, достроенный в сентябре трубопровод пройдет сертификацию в ближайшие месяцы. Эксперт объяснил, что европейские правительства «просто не могут позволить Европе замерзнуть и поднять потребителям цены».
При этом, по мнению экономиста, спустя полгода чрезмерные объемы поставок газа в ЕС спровоцируют обвал цен на топливо.
«Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», — заключил Эш.
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