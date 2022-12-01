Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России

Киев просит своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центрального банка, что позволит украинской стороне получить замороженные активы РФ. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкой газете Welt.

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Он отметил, что нанесенный стране ущерб «уже огромен» и украинская сторона рассчитывает, что «необходимая (для восстановления – ред. НСН) сумма составит 750 миллиардов евро». Малюська указал, что Киев благодарен своим партнерам за обещания поддержки в деле восстановления, однако Запад не сможет справиться с этим «в одиночку», поэтому в его же интересах использовать в этих целях российские активы.

Ранее историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН отмечал, что в США есть закон о конфискации активов террористических государств, чем Вашингтон может воспользоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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