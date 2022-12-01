Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России

Он отметил, что нанесенный стране ущерб «уже огромен» и украинская сторона рассчитывает, что «необходимая (для восстановления – ред. НСН) сумма составит 750 миллиардов евро». Малюська указал, что Киев благодарен своим партнерам за обещания поддержки в деле восстановления, однако Запад не сможет справиться с этим «в одиночку», поэтому в его же интересах использовать в этих целях российские активы.

Ранее историк, дипломат, политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН отмечал, что в США есть закон о конфискации активов террористических государств, чем Вашингтон может воспользоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

