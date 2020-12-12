Украина получит 300 млн долларов на борьбу с пандемией от Всемирного банка

«Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», - заявили в международном финансовом институте.

ВБ выделил деньги на реализацию государственной программы социальной помощи малообеспеченным семьям. Украинские партнеры не хотят допускать, чтобы 1 млн граждан Украины попали за черту бедности в результате пандемии COVID-19, цитирует банк ТАСС.

Напомним, первый подобный транш для помощи малообеспеченным украинцам ВБ выделил 30 апреля 2020 в объеме 150 млн рублей.

