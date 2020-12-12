Украина получит 300 млн долларов на борьбу с пандемией от Всемирного банка
Транш в размере 300 млн долларов перечислит Украине Всемирный банк (ВБ). Кредит выделен на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, говорится на странице представительства ВБ в Facebook.
«Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», - заявили в международном финансовом институте.
ВБ выделил деньги на реализацию государственной программы социальной помощи малообеспеченным семьям. Украинские партнеры не хотят допускать, чтобы 1 млн граждан Украины попали за черту бедности в результате пандемии COVID-19, цитирует банк ТАСС.
Напомним, первый подобный транш для помощи малообеспеченным украинцам ВБ выделил 30 апреля 2020 в объеме 150 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Украина получит 300 млн долларов на борьбу с пандемией от Всемирного банка
- Назван способ нейтрализовать коронавирус за полминуты
- МИД РФ вступился за Чечню. Москва угрожает Лондону из-за соратников Кадырова
- Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила четырьмя ракетами «Булава»
- МИД Казахстана направил России ноту после высказываний депутата Госдумы Никонова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru