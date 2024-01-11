Украина перейдет на европейскую систему сертификации продовольствия

Отмечается, что использование онлайн платформы Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта позволит упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу.

«С 15 января 2024 года планируется переход на... онлайн-платформу Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта, импорта, транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов для сертификации грузов», - указали в Верховной раде.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что из украинского парламента отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».