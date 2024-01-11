Украина перейдет на европейскую систему сертификации продовольствия
Аграрный комитет Верховной рады объявил, что с 15 января на Украине заработает электронная европейская система сертификации продовольствия, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что использование онлайн платформы Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта позволит упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу.
«С 15 января 2024 года планируется переход на... онлайн-платформу Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта, импорта, транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов для сертификации грузов», - указали в Верховной раде.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что из украинского парламента отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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