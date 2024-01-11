В Европарламенте выступили против выделения Украине 50 млрд евро из-за коррупции
Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 млрд евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране. Об этом заявил депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски, сообщило агентство ТАСС.
Политик назвал абсолютно неприемлемым предоставление украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его коррумпированному госаппарату неограниченного доступа к указанным средствам, которые выплатят европейские налогоплательщики.
Вилимски обвинил во взяточничестве лично Зеленского, припомнив ему «сомнительные сделки с офшорами».
Ранее Зеленский потребовал от журналистов не писать про коррупцию, пока на территории страны продолжаются боевые действия.
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