Украина одобрила «Нафтогазу» соглашение с «Газпромом» по газу

30 декабря 201920:33

Кабмин Украины дал добро на подписание соглашение по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» на 2020-2024 годы. Об этом сообщает Интерфакс.

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Соответствующее разрешение закреплено в распоряжение правительства.

Напомним, Украина и Россия подписали протокол о транзите газа 20 декабря. Планируется, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год . Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».

Ранее сегодня заместитель министра юстиции Украины Иван Лещин сообщил, что стороны подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

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ФОТО: РИА Новости
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