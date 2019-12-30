Украина одобрила «Нафтогазу» соглашение с «Газпромом» по газу

Соответствующее разрешение закреплено в распоряжение правительства.

Напомним, Украина и Россия подписали протокол о транзите газа 20 декабря. Планируется, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год . Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».

Ранее сегодня заместитель министра юстиции Украины Иван Лещин сообщил, что стороны подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

