Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение

30 декабря 201916:41

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещин сообщил, что украинская сторона и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook и приложил фотографию документа, где видны подписи Елены Бурмистровой от российской транснациональной энергетической компании и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

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Документ должен снять какие-либо претензии украинского Антимонопольного комитета с «Газпрома», уточняет RT. Лещин подчеркнул, что соглашение «открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», отмечает Газета.ру.

Ранее НСН сообщала, что в половине шестого утра 30 декабря завершились переговоры по техническому соглашению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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