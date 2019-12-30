Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение

Документ должен снять какие-либо претензии украинского Антимонопольного комитета с «Газпрома», уточняет RT. Лещин подчеркнул, что соглашение «открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», отмечает Газета.ру.

Ранее НСН сообщала, что в половине шестого утра 30 декабря завершились переговоры по техническому соглашению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.



