Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть
Тарифы на транзит нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» повысятся на 30% с 1 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Транснефть».
Отмечается, что новые тарифы по транзиту в направлении Словакии и Венгрии составят 11,5 евро за тонну.
Прежний тариф действовал с 1 января и составлял 9 евро за тонну.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экспортировать за рубли не только газ, но и нефть, зерно и лес.
Завкафедрой прикладной экономики НИТУ МИСиС Александр Алексахин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также допускал, что на рубли будут переведены и расчеты за нефть.
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