Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть

Тарифы на транзит нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» повысятся на 30% с 1 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Транснефть».

Отмечается, что новые тарифы по транзиту в направлении Словакии и Венгрии составят 11,5 евро за тонну.

Володин предложил экспортировать российские зерно, нефть и лес за рубли

Прежний тариф действовал с 1 января и составлял 9 евро за тонну.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экспортировать за рубли не только газ, но и нефть, зерно и лес.

Завкафедрой прикладной экономики НИТУ МИСиС Александр Алексахин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также допускал, что на рубли будут переведены и расчеты за нефть.

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Фото: РИА Новости
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