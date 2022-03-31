Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть

Тарифы на транзит нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» повысятся на 30% с 1 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Транснефть».

Отмечается, что новые тарифы по транзиту в направлении Словакии и Венгрии составят 11,5 евро за тонну.