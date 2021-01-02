Украина обрушила транзит российского газа
Транзит российского газа через Украину в Европу рухнул на 38 процентов и составил 55,8 миллиарда кубометров за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Оператора ГТС Украины».
При этом на 12% по сравнению с прошлым годом увеличился транзит европейского топлива на Украину. Прокачка составила 15,9 млрд кубометров газа.
В компании считают, что подобное соотношение связано со снижением спроса на газ, а также строительством трубопроводов в обход Украины.
«При этом «Газпром» уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати»», — отметили в пресс-службе.
На период 2021 — 2024 года транзитное соглашение предусматривает бронирование мощностей в объеме 40 млрд кубометров.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.
«Больше всего от ввода «Северного потока-2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитером, "Газпром" не сможет выполнить европейские контракты, не используя ее газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнет терять контракты на прокачку газа», – сказал Юшков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Большунов сдержанно отнесся к своему преимуществу в общем зачёте «Тур де Ски»
- Ляшко: Госрегистрация российской вакцины от COVID-19 на Украине – это слухи
- Украина обрушила транзит российского газа
- Будет третья волна? Иммунолог раскрыл, когда вакцина победит COVID-19
- В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru