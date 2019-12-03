Нефть вне политики. Зачем России 10-летний транзит через Украину

«Транзит нефти через территорию Украины нам не очень нужен. Украина это понимает и шантажировать нас транзитом нефти не пытается. Поставки эти ничтожны по объему. По территории Украины проходит совсем маленький отрезок "Дружбы". Он легко заменяется поставками через любой из наших портов. Здесь нет политической составляющей, поэтому с газом сравнивать невозможно. Можно без него обойтись, но если никакого шантажа за этим нет, логистически и чисто технически это удобно. Поэтому мы не отказываемся. То же самое касалось бы и газа, но его используют как инструмент политического давления на Россию. Там совершенно другие игры», - отметил он.

По словам эксперта, в прежние времена для Украины это могло иметь какое-то значение, у них были свои нефтеперерабатывающие заводы. «Сейчас у них этих заводов нет. Все нефтепроводы, которые шли из России на нефтеперерабатывающие заводы Украины – их было довольно много, они имели большую мощность, уничтожены. Из них откачана нефть и продана в Европу. Продали ее за 500 млн евро», - рассказал Танкаев.

Ранее Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что запуск «Турецкого потока» позволит «Газпрому» выполнить условия европейского законодательства в сфере энергоресурсов, но не попасть под его санкции.

