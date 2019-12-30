Глава ГТС Украины объявил о завершении переговоров с «Газпромом»

30 декабря 201913:50

В половине шестого утра 30 декабря завершились переговоры с «Газпромом» по техническому соглашению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене», - написал он.

«Газпром» и «Нафтогаз» не успели договориться по транзиту

Макогон также обещал в ближайшее время рассказать о «сертификации, анбандлинге, тарифах, переговорах с Газпромом и т.д.», уточнив, что сейчас «просто физически нет времени», так как направляется в Брюссель для «своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил».

При этом, продолжаются переговоры по транзиту газа через Украину между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил о возможном давлении на руководство «Нафтогаза» при согласовании текста соглашения с «Газпромом».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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