«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

«Газпром» и «Нафтогаз» не успели в нужное время подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа. Как пишет РБК, это было одним из условий для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. Ранее Москва и Киев сообщали о переговорах в Вене, длившихся четыре дня подряд: с четверга, 26 декабря, до воскресенья, 29 декабря.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «непростыми» и подчеркнул, что в настоящий момент рано делать прогнозы касательно переговоров по газовому контракту между Россией и Украиной.



При этом из пакетного мирового соглашения пока выполнено только одно условие — «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. О выполнении других условий стороны не сообщили.



Между тем, накануне НСН писала, что глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл подробности подготовки соглашения с российским «Газпромом». Он отметил, что в ходе переговоров в Вене был достигнут «определённый прогресс есть, но согласованных текстов соглашений пока нет».



В свою очередь, украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН выразил надежду на то, что сложности в согласовании текстов соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазм» носят исключительно лингвистический характер.



«Будем надеяться, что речь идет только о запятых. Еще у сторон есть день или даже два, если у них там не отменили рабочий день 31 декабря. Будем надеяться, что подписать бумаги компании успеют – шансы есть. Был пройден непростой путь, урегулированы многие проблемы. Будем надеяться, лингвистические проблемы решат – утрясут расстановку запятых в удобных для всех сторон предложениях», - сказал эксперт.

