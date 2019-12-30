«Сорвали дедлайн». Почему не договорились «Газпром» и «Нафтогаз»
Эксперт энергетической отрасли и украинский экономист рассказали НСН, что помешало Москве и Киеву договориться по газу до Нового года.
«Газпром» и «Нафтогаз» не успели в нужное время подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа. Как пишет РБК, это было одним из условий для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. Ранее Москва и Киев сообщали о переговорах в Вене, длившихся четыре дня подряд: с четверга, 26 декабря, до воскресенья, 29 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «непростыми» и подчеркнул, что в настоящий момент рано делать прогнозы касательно переговоров по газовому контракту между Россией и Украиной.
При этом из пакетного мирового соглашения пока выполнено только одно условие — «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. О выполнении других условий стороны не сообщили.
Между тем, накануне НСН писала, что глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл подробности подготовки соглашения с российским «Газпромом». Он отметил, что в ходе переговоров в Вене был достигнут «определённый прогресс есть, но согласованных текстов соглашений пока нет».
В свою очередь, украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН выразил надежду на то, что сложности в согласовании текстов соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазм» носят исключительно лингвистический характер.
«Будем надеяться, что речь идет только о запятых. Еще у сторон есть день или даже два, если у них там не отменили рабочий день 31 декабря. Будем надеяться, что подписать бумаги компании успеют – шансы есть. Был пройден непростой путь, урегулированы многие проблемы. Будем надеяться, лингвистические проблемы решат – утрясут расстановку запятых в удобных для всех сторон предложениях», - сказал эксперт.
Между тем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал своё мнение относительно сложившейся ситуации, и рассказал, что мешает Украине и России договорится о транзите газа.
«Нынешнее руководство "Нафтогаза" и Министерства энергетики — это старая команда Порошенко, которая не хочет менять позицию. Думаю, эти люди вообще настроены сорвать соглашение, так как они больше заинтересованы в общении с американцами. И американцы их настраивают на то, что договор подписывать не нужно. В этом случае Россия не сможет полноценно выполнить свои обязательства по народным договорам, и в Европе возникнет дефицит, и все обратятся к Америке. Поэтому с нынешним руководством, думаю, договориться будет сложно. А когда Зеленский укрепит свои позиции и, возможно, заменит руководителей "Нафтогаза", тогда диалог может получиться конструктивным. Сам контракт на газ подписывается быстро, переговоры длиною в месяц для этого не нужны», — отметил собеседник НСН.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол о транзите газа. Документ предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год, а также отказ Украины от новых исков против «Газпрома».
При этом российская компания согласилась выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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